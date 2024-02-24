Зеленский выступил на саммите G7: Мир чувствует, что Путин может проиграть

Президент Владимир Зеленский 24 февраля принял участие в онлайн-саммите стран "Группы семи", где отметил необходимость демократического мира объединиться, чтобы нанести поражение России и ее путинскому режиму.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В обращении, опубликованном в соцсетях главы государства, он благодарит лидеров G7 за помощь и сотрудничество, благодаря которому "миллионы людей в Украине и соседних к России странах могут чувствовать, что их родина не станет путинским задним двором".

"Когда ведущие демократии мира действительно решительны, эта решимость преодолеет все вызовы. И мы уже достигли многого, и мир чувствует, что Путин может проиграть войну. И когда он проиграет, это будет означать, что выиграет не просто кто-то один в мире, а все глобальное сообщество народов и международное право как таковое победит. И мы должны это обеспечить", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что "имперские амбиции и реваншизм может быть преодолен только вместе", и именно это должно открыть "пространство для развития настоящей безопасности и демократии".

В конце обращения президент поблагодарил участников онлайн-саммита за лидерство и за "то, что вы заставляете мир верить в вас".

"Вы все знаете, что нам нужно для того, чтобы защитить наше небо, чтобы усилить нашу армию на суше, и вы знаете все, что нам нужно, чтобы нарастить и продолжить наш успех на море. И вы очень хорошо знаете, что нам все это нужно вовремя, и мы на вас рассчитываем", – указал Зеленский.

Ожидается, что лидеры G7 на онлайн-саммите 24 февраля примут заявление с осуждением полномасштабного вторжения России в Украину и заверением о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева.