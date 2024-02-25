США, Британія і союзники завдали нових ударів по об'єктах хуситів в Ємені

Винищувачі США і Великої Британії спільно з іншими союзниками завдали ударів по 18 об'єктах хуситів в Ємені – це вже четверта спільна операція союзників.

Про це йдеться у спільній заяві союзників, опублікованій на сайті Міноборони США, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні військові США і Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії провели додаткову серію ударів по декількох об'єктах в районах Ємену, підконтрольних повстанцям-хуситам", – сказано у заяві.

Удари були нанесені по 18 цілях хуситів у 8 локаціях в Ємені, пов'язаних з підземними сховищами зброї, ракетними складами, безпілотними літальними апаратами одностороннього ураження, системами ППО, радарами і вертольотом.

"Ці високоточні удари покликані підірвати і послабити потенціал, який хусити використовують для того, щоб загрожувати світовій торгівлі, військово-морським суднам і життю невинних моряків на одному з найважливіших водних шляхів у світі", – сказано у заяві.

Союзники наголосили, що понад 45 нападів хуситів на комерційні та військово-морські судна з середини листопада становлять загрозу світовій економіці, а також регіональній безпеці та стабільності та вимагають міжнародної відповіді.

Невдовзі після цього міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що Америка "без вагань вживе заходів, якщо це необхідно, щоб захистити життя людей і вільний потік торгівлі в одному з найважливіших водних шляхів світу".

Окремо міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що "нашим обов’язком є ​​захистити життя на морі та зберегти свободу судноплавства".

Нагадаємо, з 19 лютого у Червоному морі діє також спеціальна військово-морська місія ЄС для захисту торгових суден.

Французькі сили у складі місії 20 лютого повідомили про знищення двох безпілотників єменських повстанців-хуситів.