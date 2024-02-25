США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Истребители США и Великобритании совместно с другими союзниками нанесли удары по 18 объектам хуситов в Йемене – это уже четвертая совместная операция союзников.

Об этом говорится в совместном заявлении союзников, опубликованном на сайте Минобороны США, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии провели дополнительную серию ударов по нескольким объектам в районах Йемена, подконтрольных повстанцам-хуситам", – говорится в заявлении.

Удары были нанесены по 18 целям хуситов в 8 локациях в Йемене, связанных с подземными хранилищами оружия, ракетными складами, беспилотными летательными аппаратами одностороннего поражения, системами ПВО, радарами и вертолетом.

"Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить потенциал, который хуситы используют для того, чтобы угрожать мировой торговле, военно-морским судам и жизни невинных моряков на одном из важнейших водных путей в мире", – сказано в заявлении.

Союзники отметили, что более 45 нападений хуситов на коммерческие и военно-морские суда с середины ноября представляют угрозу мировой экономике, а также региональной безопасности и стабильности и требуют международного ответа.

Вскоре после этого министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул, что Америка "без колебаний примет меры, если это необходимо, чтобы защитить жизни людей и свободный поток торговли в одном из важнейших водных путей мира".

Отдельно министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что "нашим долгом является защитить жизнь на море и сохранить свободу судоходства".

Напомним, с 19 февраля в Красном море действует также специальная военно-морская миссия ЕС для защиты торговых судов.

Французские силы в составе миссии 20 февраля сообщили об уничтожении двух беспилотников йеменских повстанцев-хуситов.