Франція збила два безпілотники хуситів у межах місії ЄС у Червоному морі

Збройні сили Франції, долучені до місії Європейського Союзу із захисту судноплавства у Червоному морі Aspides, 20 лютого повідомили про знищення двох безпілотників єменських повстанців-хуситів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні Міністерства збройних сил Франції зазначається, що дрони хуситів зафіксували в ніч проти 20 лютого французькі багатоцільові фрегати в зонах патрулювання в Аденській затоці та південній частині Червоного моря.

"Два безпілотники були збиті та знищені", – додали там.

В оборонному відомстві додали, що вжили заходів у межах операції Aspides, розпочатої Європейським Союзом 19 лютого під командуванням Греції для захисту цивільного судноплавства в регіоні.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо на початку січня. Відомо, що до місії вже погодились долучитись Німеччина, Італія та Бельгія.

Нагадаємо, від середини листопада бойовики-хусити в Ємені неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.