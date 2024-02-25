У Тбілісі телевежу підсвітили в кольори прапора України

У Тбілісі на знак солідарності з українцями в день другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну телевежу підсвітили в кольори українського прапора.

Про це повідомила мерія Тбілісі, пише "Європейська правда".

"У другу річницю війни, розпочатої Росією в Україні, на знак солідарності з Україною Тбіліська телевежа підсвічена кольорами українського прапора. Столиця Грузії вкотре висловлює підтримку українському народу, бажає миру та єдності країни", – йдеться у повідомленні мерії Тбілісі.

фото з facebook мерії тбілісі

Нагадаємо, ключові посадовці Грузії виступили із заявами на підтримку України до другої річниці повномасштабної війни, у тому числі прем’єр, який звинувачував Київ у прагненні "відкрити другий фронт у Грузії".

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