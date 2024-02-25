В Тбилиси телебашню подсветили в цвета флага Украины

В Тбилиси в знак солидарности с украинцами в день второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину телебашню подсветили в цвета украинского флага.

Об этом сообщила мэрия Тбилиси, пишет "Европейская правда".

"Во вторую годовщину войны, начатой Россией в Украине, в знак солидарности с Украиной Тбилисская телебашня подсвечена цветами украинского флага. Столица Грузии в очередной раз выражает поддержку украинскому народу, желает мира и единства страны", – говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

ФОТО ИЗ FACEBOOK МЭРИИ ТБИЛИСИ

Напомним, ключевые чиновники Грузии выступили с заявлениями в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабной войны, в том числе премьер, который обвинял Киев в стремлении "открыть второй фронт в Грузии".

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