Грузія, включно з прем’єром, у річницю вторгнення висловила підтримку Україні

Ключові посадовці Грузії виступили із заявами на підтримку України до 2-ї річниці повномасштабної війни, у тому числі прем’єр, який звинувачував Київ у прагненні "відкрити другий фронт у Грузії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Іраклій Кобахідзе, який обіймає цю посаду з початку лютого, у своїй заяві у Facebook перерахував усі нещастя, які Росія завдала Україні своєю війною, прямо згадавши країну-агресора.

"Війна спричиняє жертви і руйнування щодня, вона має закінчитися… Грузія твердо стоїть на боці дружнього українського народу, що проявляєтьс не лише у словах, але й потужній політичній та гуманітарній підтримці. Бажаю дружньому українському народу миру, суверенітету і територіальної цілісності", – заявив Кобахідзе.

При цьому нещодавно Кобахідзе заявив, що Київ буцімто "хоче відкрити другий фронт" у Грузії. Такі заяви неодноразово лунали від політиків керівної "Грузинської мрії" у відповідь на дорікання, що Грузія недостатньо рішуче підтримує Україну.

МЗС Грузії у своїй заяві наголосило, що Росія нападом на Україну порушила засадничі принципи міжнародного права та висловило непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка у відкритому конфлікті з владною командою та критикує її як антизахідну, опублікувала окреме відеозвернення до українців.

"Росії не вдалося знищити Україну і зломити ваш спротив. Росії не вдалося розділити Європу і відділити Європу від вас. Є цілковита солідарність, є підтримка, успіх і перемога – за вами", – заявила вона.

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