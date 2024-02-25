В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ

Сотні демонстрантів провели у Будапешті акцію, присвячену повномасштабному вторгненню РФ в Україну, пройшовши, зокрема, маршем до посольства Росії.

Про це повідомило незалежне угорське видання Telex, пише "Європейська правда".

Люди зібралися в суботу вдень в центральному міському парку в Будапешті, а потім, повільним маршем із кількасотметровим прапором України, пройшли до посольства Росії.

фото: telex

Більшу частину демонстрантів склали українці, які проживають в Угорщині. Також до акції приєднався посол США Девід Прессман та мер Будапешта Гергей Корачонь, опозиційний до уряду Віктора Орбана.

"Росія вбиває дітей", "Зупиніть Путіна, зупиніть війну!", "Росія вбиває Україну!", "Підтримайте Україну зброєю!", – вимагали мітингувальники.

Біля посольства Росії встановили сцену, на екрані показували зображення наслідків російсько-української війни.

Мер Будапешта Гергей Корачонь під час мітингу фото: Telex

Мер Будапешта Гергей Корачонь під час свого виступу вимагав, що росіяни "забралися додому",

"Мені було 14 років, коли я прокричав це востаннє, коли ми знесли пам’ятник Леніну в Дебрецені", – сказав Корачонь, додавши, що ніколи не думав, що йому доведеться вимагати цього знову через 35 років.

Він порекомендував Віктору Орбану поїхати в Бучу та Київ і поговорити з тими, хто вижив. "Нам соромно за уряд Угорщини", – сказав мер столиці Угорщини.

У своїй промові Корачонь назвав Орбана "найголовнішим учнем Путіна", який, за його словами, "душить" Будапешт.

Нагадаємо, що країни-члени ЄС не змогли погодити текст спільної заяви до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну через позицію Угорщини, тому її формат довелось змінити.

Угорський уряд опублікував заяву до 24 лютого, у якій закликав "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.

А Віктор Орбан заявив, що Росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі.