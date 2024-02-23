Угорщина до 2-ї річниці великої війни закликала до переговорів, не згадавши агресора
Угорський уряд вийшов із заявою до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України, де закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Заяву опублікували завчасно, ще 22 лютого. Угорський уряд у ній вшановує загиблих внаслідок війни, висловлює співчуття "сотням тисяч" вдів і сиріт та зазначає, що Угорщина допомагає Україні у піклуванні про поранених.
У заяві наголошено, що Угорщина "підтримує через найбільшу у своїй історії гуманітарну програму мільйони тих, хто втратив все чи став біженцями", робить внески в енергетичну безпеку та відбудову України.
"На тверде переконання Угорщини, цей конфлікт не можна вирішити у військовий спосіб. Війна не має розширитись і не можна допустити її ескалації, війна має закінчитись. Угорщина підтримує негайне припинення вогню та мирні переговори і закликає сторони діяти відповідним чином", – йдеться у заяві.
Водночас Будапешт зазначає, що забезпечення суверенітету України – в інтересах Угорщини.
Нещодавно прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну не варто приймати у ЄС чи НАТО і краще залишити як "буферну зону" між Росією і рештою Європи, надавши певні безпекові гарантії.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 22 лютого поїхав у Тегеран на переговори про торгівлю, попри те, що Іран надає активну підтримку РФ у війні проти України.