Орбан заявив, що Росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив про військову перевагу Росії у війні проти України і заявив про необхідність пошуку шляхів припинення вогню.

Про це він заявив під час традиційного п’ятничного радіоінтерв’ю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Index.

Орбан нагадав про нещодавні результати опитування, що в перемогу українців вірить 10 відсотків населення ЄС.

"Реальність зрозуміла з першого моменту: не можна вступати у війну, Захід не може в неї кидатися. Виходячи з математичних і життєвих фактів, немає жодного шансу вирішити цей конфлікт на полі бою", – заявив він.

"Військова перевага на боці росіян, вона не буде на боці України, якщо не втрутиться Захід. Але НАТО не хоче війни, воно не буде втручатися. З цього моменту треба шукати припинення вогню, тому що Росію не можна поставити на коліна у військовому сенсі", – сказав Орбан.

Він також додав що війна призводить до великих втрат.

"Потрібен мирний процес. З боку Заходу це виглядає інакше, але з нашого боку це виглядає так, ніби світова держава веде криваву війну з нашою сусідньою країною. Це зачіпає нас більше, ніж британців, французів чи німців. Мир і безпека є життєво важливими для нас. Це неможливо, тим більше, що Росія є ядерною державою", – вважає він.

Як повідомлялося, угорський уряд вийшов із заявою до другої річниці повномасштабної війни Росії проти України, де закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.

Нещодавно прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну не варто приймати у ЄС чи НАТО і краще залишити як "буферну зону" між Росією і рештою Європи, надавши певні безпекові гарантії.