В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
Воскресенье, 25 февраля 2024, 10:30
Сотни демонстрантов провели в Будапеште акцию, посвященную полномасштабному вторжению РФ в Украину, пройдя, в частности, маршем к посольству России.
Об этом сообщило независимое венгерское издание Telex, пишет "Европейская правда".
Люди собрались в субботу днем в центральном городском парке в Будапеште, а затем, медленным маршем с несколькосотметровым флагом Украины, прошли к посольству России.
Большую часть демонстрантов составили украинцы, проживающие в Венгрии. Также к акции присоединился посол США Дэвид Прессман и мэр Будапешта Гергей Корачонь, оппозиционный к правительству Виктора Орбана.
"Россия убивает детей", "Остановите Путина, остановите войну!", "Россия убивает Украину!", "Поддержите Украину оружием!", – требовали митингующие.
Возле посольства России установили сцену, на экране показывали изображения последствий российско-украинской войны.
Мэр Будапешта Гергей Корачонь во время своего выступления требовал, что россияне "убрались домой",
"Мне было 14 лет, когда я прокричал это в последний раз, когда мы снесли памятник Ленину в Дебрецене", – сказал Корачонь, добавив, что никогда не думал, что ему придется требовать этого снова через 35 лет.
Он порекомендовал Виктору Орбану поехать в Бучу и Киев и поговорить с теми, кто выжил. "Нам стыдно за правительство Венгрии", – сказал мэр столицы Венгрии.
В своей речи Корачонь назвал Орбана "самым главным учеником Путина", который, по его словам, "душит" Будапешт.
Напомним, что страны-члены ЕС не смогли согласовать текст совместного заявления ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за позиции Венгрии, поэтому его формат пришлось изменить.
Венгерское правительство опубликовало заявление к 24 февраля, в котором призвало "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора.
А Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя поставить на колени в военном смысле.