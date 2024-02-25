В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ 

Сотни демонстрантов провели в Будапеште акцию, посвященную полномасштабному вторжению РФ в Украину, пройдя, в частности, маршем к посольству России.

Об этом сообщило независимое венгерское издание Telex, пишет "Европейская правда".

Люди собрались в субботу днем в центральном городском парке в Будапеште, а затем, медленным маршем с несколькосотметровым флагом Украины, прошли к посольству России.

ФОТО: TELEX

Большую часть демонстрантов составили украинцы, проживающие в Венгрии. Также к акции присоединился посол США Дэвид Прессман и мэр Будапешта Гергей Корачонь, оппозиционный к правительству Виктора Орбана.

"Россия убивает детей", "Остановите Путина, остановите войну!", "Россия убивает Украину!", "Поддержите Украину оружием!", – требовали митингующие.

Возле посольства России установили сцену, на экране показывали изображения последствий российско-украинской войны.

Мэр Будапешта Гергей Корачонь во время митинга ФОТО: TELEX

Мэр Будапешта Гергей Корачонь во время своего выступления требовал, что россияне "убрались домой",

"Мне было 14 лет, когда я прокричал это в последний раз, когда мы снесли памятник Ленину в Дебрецене", – сказал Корачонь, добавив, что никогда не думал, что ему придется требовать этого снова через 35 лет.

Он порекомендовал Виктору Орбану поехать в Бучу и Киев и поговорить с теми, кто выжил. "Нам стыдно за правительство Венгрии", – сказал мэр столицы Венгрии.

В своей речи Корачонь назвал Орбана "самым главным учеником Путина", который, по его словам, "душит" Будапешт.

Напомним, что страны-члены ЕС не смогли согласовать текст совместного заявления ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за позиции Венгрии, поэтому его формат пришлось изменить.

Венгерское правительство опубликовало заявление к 24 февраля, в котором призвало "обе стороны" к перемирию и ни разу не упоминает страну-агрессора.

А Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя поставить на колени в военном смысле.