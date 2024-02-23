ЄС був змушений змінити формат заяви до річниці вторгнення РФ в Україну через Угорщину

У Євросоюзі не змогли погодити текст спільної заяви країн-членів до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну через позицію Угорщини, тому її формат довелось змінити.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк раніше писав, що Угорщина заблокувала текст, бо не згодна з певними формулюваннями заяви.

Тому заява до річниці великої війни була оприлюднена від імені голови Європейської ради Шарля Мішеля, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Угорський уряд вже опублікував свою окрему заяву, у якій закликає "обидві сторони" до перемир’я та жодного разу не згадує країну-агресора.

Нагадаємо, ЄС вже затвердив 13-й пакет санкцій, які підготували до 2-ї річниці повномасштабної війни.