Литва придбає для України машини для розмінування

Литовське Центральне агентство з управління проєктами (CPMA) закупить для Державної служби України з надзвичайних ситуацій чотири легкі вантажівки для проведення робіт з розмінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Згідно з даними Центрального порталу державних закупівель, вантажівки придбають за 1,32 мільйона євро без ПДВ в української компанії "Валідус Спецавто", яка виграла тендер, згідно з контрактом, підписаним 6 грудня.

Керівник відділу литовських та багатосторонніх програм CPMA Егле Улєцкієне, вантажівки купують в межах проєкту для підтримки розмінування в Україні, що фінансується ЄС.

"Агентство здійснює цю закупівлю за прямим мандатом Єврокомісії та звітує безпосередньо перед Єврокомісією", – сказала вона, додавши, що легкі вантажівки – це лише частина обладнання, яке буде придбано в межах цього проєкту. Загалом ЄС виділив на проєкт 20 мільйонів євро.

За її словами, проєкт має на меті надати Україні невідкладну допомогу у сфері розмінування та забезпечити стійкі й довгострокові рішення у цій сфері.

Литва є частиною коаліції з розмінування в Україні, створеної разом з 20 іншими країнами на початку лютого.

Раніше повідомляли, що Угорщина приєдналась до коаліції країн-членів НАТО, які займатимуться питанням розмінування України.

Перед цим стало відомо, що Чехія долучиться до коаліції з розмінування України.

Як відомо, коаліція з розмінування передбачає елементи як гуманітарного розмінування звільнених окупованих територій, так і бойового розмінування на лінії зіткнення з військами РФ.

У січні в литовському Міністерстві оборони відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування, де представники готових долучитись до коаліції країн обговорили плани й подальшу роботу.