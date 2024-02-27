США у понеділок знищили шість ударних засобів хуситів

Сили місії США у Червоному морі протягом понеділка знищили шість ударних засобів бойовиків-хуситів.

Про це повідомило Центральне командування армії США, пише "Європейська правда".

Протягом другої половини доби 26 лютого сили США виявили та знищили три морських безпілотники, дві пересувні протикорабельні крилаті ракети та один ударний безпілотник.

Морські дрони та протикорабельні ракети на момент ураження були готові до застосування, а безпілотник вже летів над акваторією Червоного моря.

Як і у випадку попередніх ударів, США обгрунтували їх тим, що ці засоби становили безпосередню загрозу для торгових суден у регіоні та військових кораблів США.

25 лютого винищувачі США і Великої Британії спільно з іншими союзниками завдали ударів по 18 об'єктах хуситів на території Ємену, що стало вже четвертою спільною операцією союзників.

Нагадаємо, з 19 лютого у Червоному морі діє також спеціальна військово-морська місія ЄС для захисту торгових суден.