США в понедельник уничтожили шесть ударных средств хуситов

Силы миссии США в Красном море в течение понедельника уничтожили шесть ударных средств боевиков-хуситов.

Об этом сообщило Центральное командование армии США, пишет "Европейская правда".

В течение второй половины суток 26 февраля силы США обнаружили и уничтожили три морских беспилотника, две передвижные противокорабельные крылатые ракеты и один ударный беспилотник.

Морские дроны и противокорабельные ракеты на момент поражения были готовы к применению, а беспилотник уже летел над акваторией Красного моря.

Как и в случае предыдущих ударов, США обосновали их тем, что эти средства представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе и военных кораблей США.

25 февраля истребители США и Великобритании совместно с другими союзниками нанесли удары по 18 объектам хуситов на территории Йемена, что стало уже четвертой совместной операцией союзников.

Напомним, с 19 февраля в Красном море действует также специальная военно-морская миссия ЕС для защиты торговых судов.