Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, який залишає посаду, пообіцяв, що його країна і надалі збільшуватиме військову допомогу Києву.

Про це Нііністьо сказав після участі у неформальному саміті європейських лідерів у Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінського мовника Yle.

За його словами, Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться.

На думку фінського президента, зустріч у Парижі щодо української підтримки виявилася результативною.

"Збільшуємо допомогу. Військову, звичайно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення ухвалювали вчасно й дуже швидко", – заявив Нііністьо.

Александер Стубб, переможець президентських виборів у Фінляндії, офіційно вступить на посаду 1 березня, замінивши Саулі Нііністьо.

Стубб обіцяв, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні.

Детальніше про наступного президента Фінляндії читайте у статті: "Вибори без шансів для Росії".