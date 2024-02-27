Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится - президент

Президент Финляндии Саули Ниинистё, который покидает пост, пообещал, что его страна и в дальнейшем будет увеличивать военную помощь Киеву.

Об этом Ниинистё сказал после участия в неформальном саммите европейских лидеров в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финского вещателя Yle.

По его словам, Финляндия передала Украине 22 пакета помощи и этим не ограничится.

По мнению финского президента, встреча в Париже по украинской поддержке оказалась результативной.

"Увеличиваем помощь. Военную, конечно, прежде всего. Особенно это касается боеприпасов и средств противовоздушной обороны. Все были единодушны в том, что надо действовать так, как в начале 2022 года, когда решения принимались вовремя и очень быстро", – заявил Ниинистё.

Александер Стубб, победитель президентских выборов в Финляндии, официально вступит в должность 1 марта, заменив Саули Ниинистё.

Стубб обещал, что до завершения войны в Украине не может быть отношений с Россией на политическом уровне.

Подробнее о следующем президенте Финляндии читайте в статье: "Выборы без шансов для России".