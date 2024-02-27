Прем'єрка Естонії: Ми не можемо гаяти часу - Україна потребує термінової допомоги

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка взяла участь у неформальній зустрічі союзників України в Парижі, закликала терміново прискорити постачання озброєнь Києву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

"Ми не можемо даремно витрачати час, тому що Україна насамперед потребує термінової допомоги зі зброєю", – зазначила Каллас.

Вона висловила сподівання, що нещодавнє рішення Данії відправити всі свої боєприпаси Україні надихне інші країни прискорити військові поставки Києву.

"Ми також повинні подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", – додала прем'єрка.

Каллас також заявила, що спільними зусиллями союзники можуть допомогти Україні виграти війну проти Росії.

"У нас є ресурси, економічна міць та знання. Наші війська сильніші за російські, і ми не повинні боятися своєї власної сили", – зазначила вона.

Крім того, прем'єрка запевнила, що довгострокова військова підтримка Естонією України протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від ВВП балтійської країни.

"Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання. Я рада, що ця пропозиція знаходить підтримку серед союзників і партнерів", – резюмувала Каллас.

На неформальній зустрічі щодо підтримки України в Парижі, яка пройшла у понеділок, усі учасники дали згоду на посилення своїх зусиль у п’яти сферах, серед яких і спільне виробництво зброї в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що Європа не повинна чекати результатів виборів у США у рішеннях про підтримку України та власну безпеку та повинна діяти зараз.

Глава уряду Чехії Петр Фіала після зустрічі в Парижі повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.