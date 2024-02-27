Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая приняла участие в неформальной встрече союзников Украины в Париже, призвала срочно ускорить поставки вооружений Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

"Мы не можем зря тратить время, потому что Украина прежде всего нуждается в срочной помощи с оружием", – отметила Каллас.

Она выразила надежду, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы Украине вдохновит другие страны ускорить военные поставки Киеву.

"Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи", – добавила премьер.

Каллас также заявила, что совместными усилиями союзники могут помочь Украине выиграть войну против России.

"У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы", – отметила она.

Кроме того, премьер заверила, что долгосрочная военная поддержка Эстонией Украины в течение следующих четырех лет составит 0,25% от ВВП балтийской страны.

"Призываем все другие государства, поддерживающие Украину, взять на себя аналогичное обязательство. Я рада, что это предложение находит поддержку среди союзников и партнеров", – резюмировала Каллас.

На неформальной встрече по поддержке Украины в Париже, которая прошла в понедельник, все участники дали согласие на усиление своих усилий в пяти сферах, среди которых и совместное производство оружия в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявил, что Европа не должна ждать результатов выборов в США в решениях о поддержке Украины и собственной безопасности и должна действовать сейчас.

Глава правительства Чехии Петр Фиала после встречи в Париже сообщил, что 15 европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины за пределами Европы.