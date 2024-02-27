Укр Рус Eng

Союзники України домовились у Парижі посилити зусилля у п'яти сферах

Вівторок, 27 лютого 2024, 11:13

На неформальній зустрічі щодо підтримки України в Парижі, яка пройшла у понеділок, усі учасники дали згоду на посилення своїх зусиль у п’яти сферах.

Про це повідомило посольство Франції в Україні за підсумками пресконференції президента Франції Емманюеля Макрона, пише "Європейська правда".

Зокрема, йдеться про посилені зусилля у таких п'яти сферах: 

  • кіберзахист;
  • спільне виробництво зброї в Україні;
  • захист країн, яким безпосередньо загрожує російська агресія;
  • спроможність підтримувати Україну невійськовими силами;
  • операції з розмінування.

Також союзники домовились про посилення стратегічних зобов'язань разом з Україною, щоб продемонструвати, що всі партнери "будуть поруч стільки, скільки буде потрібно".

Макрон висловився щодо можливого нападу Росії на країни НАТО

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Макрон також заявив, що Європа не повинна чекати результатів виборів у США у рішеннях про підтримку України та власну безпеку та повинна діяти зараз.

Глава уряду Чехії після зустрічі в Парижі повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Франція