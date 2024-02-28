Фінляндія не обмежує Україну в цілях, які та може уражати отриманою зброєю

Оборонні посадовці Фінляндії заявили, що вони не накладають жодних обмежень на фінську військову допомогу, і Україна може використовувати отриману зброю також і на території Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі фінського мовника Yle.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хякканена, обмеження на використання зброї перед Україною висувають передусім держави, які надали їй системи далекобійного ураження.

"На сьогодні ці великі країни, які, серед іншого, надали ракетні системи дальнього радіусу дії, звичайно, також мають право голосу щодо того, що вони (українці. – Ред.) можуть з ними робити", – вважає він.

Міністр додав, що Фінляндія постійно обговорює зі своїми союзниками обмеження на допомогу Україні у вигляді озброєнь.

Голова комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Юкка Копра також підтвердив Yle, що Гельсінкі не накладали обмежень на Київ щодо застосування зброї, й "Україна повинна мати право використовувати цю зброю проти військових цілей на російській території".

Водночас заступник Копри в комітеті, депутат Мікко Савола, зауважив, що дальність дії зброї, наданої Фінляндією Україні, невелика.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.

Міністерство оборони Великої Британії також заявило, що використання Києвом отриманих від союзників крилатих ракет є справою Збройних Сил України.