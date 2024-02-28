Финляндия не ограничивает Украину в целях, которые она может поражать полученным оружием

Оборонные чиновники Финляндии заявили, что они не накладывают никаких ограничений на финскую военную помощь, и Украина может использовать полученное оружие также и на территории России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале финского вещателя Yle.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хякканена, ограничения на использование оружия перед Украиной выдвигают прежде всего государства, которые предоставили ей системы дальнобойного поражения.

"На сегодня эти крупные страны, которые, среди прочего, предоставили ракетные системы дальнего радиуса действия, конечно, также имеют право голоса относительно того, что они (украинцы. – Ред.) могут с ними делать", – считает он.

Министр добавил, что Финляндия постоянно обсуждает со своими союзниками ограничения на помощь Украине в виде вооружений.

Председатель комитета по вопросам обороны парламента Финляндии Юкка Копра также подтвердил Yle, что Хельсинки не накладывали ограничений на Киев по применению оружия, и "Украина должна иметь право использовать это оружие против военных целей на российской территории".

В то же время заместитель Копры в комитете, депутат Микко Савола, отметил, что дальность действия оружия, предоставленного Финляндией Украине, небольшая.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее впервые с начала полномасштабного вторжения России заявил, что Украина имеет право наносить удары по "российским военным целям за пределами Украины" в соответствии с международным правом.

Министерство обороны Великобритании также заявило, что использование Киевом полученных от союзников крылатых ракет является делом Вооруженных Сил Украины.