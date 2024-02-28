Британія: Україна сама вирішує, як їй застосовувати надану Заходом зброєю

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що використання Києвом отриманих від союзників крилатих ракет є справою Збройних Сил України.

Такий коментар відомство надало інформагентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

У своїй заяві британське Міністерство оборони зазначило, що використання Україною отриманого від союзників далекобійного озброєння було "основоположним для захисту своєї території".

Там додали, що ця зброя "змінила стратегічний розклад сил, успішно здійснюючи тиск на російські війська та їхнє тилове забезпечення й шляхи постачання".

"Використання Україною системи Storm Shadow і процеси наведення на ціль є справою Збройних сил України. Велика Британія разом з іншими союзниками надає Україні різноманітне озброєння, щоб допомогти їй протистояти незаконній і неспровокованій агресії Росії", – йдеться в коментарі.

Заява британського Міноборони пролунала після твердження канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Берлін не може слідом за Великою Британією і Францією відправити Україні далекобійну зброю.

Шольц пояснив, що відмовляється схвалювати постачання Києву крилатих ракет Taurus, побоюючись, що вони можуть бути використані для ураження цілей у глибині Росії.

Співлідер німецьких "Зелених" Омід Нуріпур порадив не засмучуватися через те, що канцлер відмовив у поставках крилатих ракет Taurus до України, й запропонував зосередитись на постачанні інших озброєнь.