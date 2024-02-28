У Фінляндії закликають Німеччину "серйозно розглянути" відправлення Taurus Україні

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен закликав Німеччину розглянути можливість надання Україні далекобійних ракет Taurus для підтримки у повномасштабній війні проти Росії.

Про це він сказав у коментарі Yle, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з журналістами Хяккянен закликав Німеччину "серйозно розглянути" питання надання Україні своїх крилатих ракет.

"Німецький уряд знає, що вони (Taurus. – Ред.) мали б велике значення. Якщо вони хочуть отримати сильнішу підтримку, щоб допомогти Україні перемогти, вони можуть її надати", – каже Хакканен.

Із головою фінського Міноборони погодився заступник парламентського комітету з питань оборони Мікко Савола.

"Для того, щоб мати можливість впливати на тилові лінії, Україна також повинна мати у своєму розпорядженні цей далекобійний ресурс", – сказав він Yle.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не може слідом за Великою Британією і Францією відправити Україні далекобійну зброю.

Шольц пояснив, що відмовляється схвалювати постачання Києву крилатих ракет Taurus, побоюючись, що вони можуть бути використані для ураження цілей у глибині Росії.

Міністерство оборони Великої Британії після цього заявило, що використання Києвом отриманих від союзників крилатих ракет є справою Збройних Сил України.