В Финляндии призывают Германию "серьезно рассмотреть" отправку Taurus Украине

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен призвал Германию рассмотреть возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus для поддержки в полномасштабной войне против России.

Об этом он сказал в комментарии Yle, сообщает "Европейская правда".

В разговоре с журналистами Хяккянен призвал Германию "серьезно рассмотреть" вопрос предоставления Украине своих крылатых ракет.

"Немецкое правительство знает, что они (Taurus. – Ред.) имели бы большое значение. Если они хотят получить более сильную поддержку, чтобы помочь Украине победить, они могут ее предоставить", – говорит Хакканен.

С главой финского Минобороны согласился заместитель парламентского комитета по вопросам обороны Микко Савола.

"Для того, чтобы иметь возможность влиять на тыловые линии, Украина также должна иметь в своем распоряжении этот дальнобойный ресурс", – сказал он Yle.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не может вслед за Великобританией и Францией отправить Украине дальнобойное оружие.

Шольц объяснил, что отказывается одобрять поставки Киеву крылатых ракет Taurus, опасаясь, что они могут быть использованы для поражения целей в глубине России.

Министерство обороны Великобритании после этого заявило, что использование Киевом полученных от союзников крылатых ракет является делом Вооруженных сил Украины.