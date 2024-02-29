Зустріч Туска з фермерами-протестувальниками не минула без перепалок

Деякі представники польських фермерських організацій достроково покинули переговори з урядом у Варшаві, анонсовані напередодні прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Аграрний саміт, скликаний главою уряду Польщі в Центрі соціального партнерства "Діалог", розпочався близько 14:00. Але деякі фермери заявили, не всі представники сільськогосподарських організацій були допущені на зустріч і що ще до її початку відбулися гострі перепалки.

"Ми всі разом, або нас залишають поза увагою і, можна сказати, вставляють палиці в спиці сільськогосподарського велосипеда, який сьогодні їде", – прокоментував представник фермерської спілки "Солідарність" Томаш Обшанський.

Представники "Солідарності" та ще двох спілок покинули переговори приблизно через пів години, але деякі фермерські організації залишилися всередині та продовжили розмову з прем'єр-міністром Польщі.

Численні фермерські протести відбуваються по всій Польщі вже кілька днів поспіль. Їхні учасники блокують дороги, автостради, автомагістралі та прикордонні переходи з Україною. Фермери виступають проти напливу українських товарів, а також проти європейської політики, пов'язаної з так званим "Зеленим курсом" ЄС.

Нагадаємо, у вівторок в центрі Варшави пройшов багатотисячний протест польських фермерів, з їхньою делегацією зустрівся спікер Сейму та керівник канцелярії прем'єра. Сам Дональд Туск у цей день перебував у Празі на саміті "Вишеградської четвірки".

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