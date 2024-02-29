Встреча Туска с фермерами-протестующими не прошла без перепалок

Некоторые представители польских фермерских организаций досрочно покинули переговоры с правительством в Варшаве, анонсированные накануне премьер-министром Дональдом Туском.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Аграрный саммит, созванный главой правительства Польши в Центре социального партнерства "Диалог", начался около 14:00. Но некоторые фермеры заявили, не все представители сельскохозяйственных организаций были допущены на встречу и что еще до ее начала произошли острые перепалки.

"Мы все вместе, или нас оставляют без внимания и, можно сказать, вставляют палки в спицы сельскохозяйственного велосипеда, который сегодня едет", – прокомментировал представитель фермерского союза "Солидарность" Томаш Обшанский.

Представители "Солидарности" и еще двух союзов покинули переговоры примерно через полчаса, но некоторые фермерские организации остались внутри и продолжили разговор с премьер-министром Польши.

Многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной. Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

Напомним, во вторник в центре Варшавы прошел многотысячный протест польских фермеров, с их делегацией встретился спикер Сейма и руководитель канцелярии премьера. Сам Дональд Туск в этот день находился в Праге на саммите "Вышеградской четверки".

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