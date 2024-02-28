Туск у четвер зустрінеться з протестуючими фермерами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у четвер зустрінеться з представниками протестуючих фермерів та інших груп, що примкнули до протестів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Туск оголосив, що на четвер скликав у Варшаві "сільськогосподарський саміт", де планує поговорити з представниками усіх протестуючих груп. Зустріч почнеться о 14:00.

"У нас дуже серйозна проблема. Ми найбільш проукраїнська держава і народ (...), але також у нас найбільші проблеми внаслідок російсько-української війни… Ми хочемо допомогти Україні, але не можемо допустити, щоб ця допомога мала надто погані наслідки для наших власних громадян", – сказав Туск на пресконференції.

За його словами, для Польщі "надто висока ціна" пільгової торгівлі ЄС з Україною і Варшава шукає рішення, щоб обмежити потрапляння на польський ринко набагато дешевшої агропродукції.

Туск зазначив, що з Україною постійно ведеться діалог щодо цієї ситуації і в Києві є розуміння тих проблем, про які каже Варшава.

"Ми маємо знайти – і знайдемо – рішення, що захистить наш ринок і наших фермерів від нерівної конкуренції", – заявив Дональд Туск.

На питання про конкретні пропозиції, які він збирається озвучити фермерам, Туск скзав, що "не буде прем’єром, з яким Польща залишить ЄС або стане країною, що блокує кордон з Україною".

"Ми готові до серйозної розмови про ліміти. Ті ліміти, які пропонує Брюссель і Київ, неприйнятні для нас… Була спроба трохи обмежити наплив сільгосппрдоукції з України, щоб безмитно ввозилися такі обсяги, як у 2022-2023 роках. Польща пропонуватиме у Брюсселі, щоб референтним періодом були не 2022-23, а попередні роки", – сказав Дональд Туск.

Нагадаємо, у вівторок в центрі Варшави пройшов багатотисячний протест польських фермерів, з їхньою делегацією зустрівся спікер Сейму та керівник канцелярії прем'єра. Сам Дональд Туск у цей день перебував у Празі на саміті "Вишеградської четвірки".

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