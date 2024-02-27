З фермерами, що протестують у Варшаві, зустрівся спікер Сейму та представники уряду

Із польськими фермерами, що влаштували великий протест у Варшаві, провели зустрічі спікер Сейму Шимон Головня, а також очільник канцелярії прем’єр-міністра.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На цей час акція протесту офіційно оголошена завершеною, фермери почали розходитися від будівлі канцелярії прем’єр-міністра, що була фінальною точкою їхнього маршруту.

Вдень делегація від протестувальників зайша у будівлю Сейму для зустрічі зі спікером Шимонем Головнею.

Kilkunastoosobowa delegacja rolników w Sejmie idzie na spotkanie z marszałkiem Holownią. @RMF24pl pic.twitter.com/d2ABklgRJ8 — Mariusz Piekarski (@Piekarski_M) February 27, 2024

Один з представників протестувальників після зустрічі висловив переконання, що Головня вступатиметься за інтереси фермерів і зробить внесок у те, щоб уряд дослухався до їхніх вимог.

Шимон Головня заявив, що за кілька тижнів у Сеймі має зібратися робоча група щодо проблем, які турбують польських аграріїв, до якої увійдуть політики, представники галузі та профільні експерти.

Після того фермери вирушили до канцелярії прем’єра, там їхні представники зустрілися з керівником канцелярії Яном Грабічем. Пресслужба опублікувала фрагменти із зустрічі.

Minister @JanGrabiec podczas spotkania z protestującymi rolnikami: Rząd od ponad 2 miesięcy robi wszytko, żeby zabezpieczyć nasz rynek, zabezpieczyć naszych producentów. pic.twitter.com/RBfT0ftwEd — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 27, 2024

Одночасно в оргкомітеті протестувальників висловили жаль щодо того, що прем’єр Дональд Туск "не знайшов для них часу". Туск, як відомо, у вівторок був у Празі для участі у саміті "Вишеградської четвірки".

Дональд Туск із Праги повторив позицію про те, що Польща прагне допомагати Україні, але домовленості про торгівлю з Україною мають враховувати інтереси польських аграріїв.

Очільник МЗС Польщі у вівторок також заявив, що ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною.

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