Суд Словакии частично приостановил скандальную реформу уголовного кодекса

Конституционный суд Словакии 29 февраля удовлетворил ходатайство президента Зузаны Чапутовой и нескольких оппозиционных партий и приостановил действие некоторых изменений в Уголовный кодекс, которые инициировало правительство Роберто Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Судьи Конституционного суда Словакии решили, что поправки, которые смягчают наказание за коррупцию и экономические преступления, могут "угрожать основным правам и свободам потерпевших сторон, а также некоторых преследуемых лиц".

В то же время суд решил не приостанавливать положение о ликвидации Специальной прокуратуры, которая осуществляла надзор по делам о топ-коррупции, поэтому она прекратит работу с 20 марта.

Напомним, 9 февраля парламент Словакии проголосовал за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подверглось острой критике в стране и в ЕС.

Изменения в законодательство предусматривали, что эти дела передадут в региональные прокуратуры, которые не занимались такими преступлениями в течение 20 лет. Они также означали смягчение наказаний за коррупцию и некоторые другие преступления, в частности возможность условного осуждения, а также значительное сокращение сроков давности.

Правительство Фицо стремилось протолкнуть поправки через ускоренный законодательный процесс, чтобы они вступили в силу 15 марта. Но после волны критики, в частности со стороны ЕС, часть предложений смягчило.

Против реформы устраивали многочисленные демонстрации. В начале февраля в более чем 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.