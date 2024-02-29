Німецька поліція знайшла гранату та небезпечні предмети в оселі колишньої лівої терористки

Ручна граната та інші небезпечні предмети були знайдені під час обшуків у берлінській квартирі, де арештували колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP з посиланням на повідомлення поліції.

Ще у середу ввечері евакуювали мешканців семиповерхового будинку, де мешкала Клетте, та перекрили вулицю в районі Кройцберг, оскільки правоохоронці вилучили гранату та інші невизначені небезпечні предмети.

Вранці у четвер берлінська поліція заявила у Twiiter (X), що завершила обшук у квартирі, де ще у вівторок знайшли два магазини та патрони, які могли б підійти для пістолета.

Раніше повідомляли, що у Берліні заарештували колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років.

Затримана не чинила жодного опору. Її шукали публічно, як і інших так званих пенсіонерів "Фракції Червоної Армії" (RAF) Ернста-Фолькера Штауба і Буркхарда Гарвега.

Трійця переховувалася понад 30 років. Трьох колишніх лівих терористів звинувачують у замаху на вбивство, а також у численних пограбуваннях.

RAF несе відповідальність за 33 вбивства з 1970-х до початку 1990-х років. У 1977 році організація вбила генерального прокурора ФРН Зігфріда Бубака. Дванадцять років по тому в результаті вибуху загинув тодішній керівник Deutsche Bank Альфред Геррхаузен.

Терористичне угруповання офіційно розпустилося в 1998 році і більше не діяло.

Нагадаємо, у 2021 році Паризький суд виправдав колишнього лідера баскських сепаратистів Джосу Тернеру за звинуваченням в участі у терористичній організації, посилаючись на недостатні докази у цій справі.