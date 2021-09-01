Французький суд виправдав екслідера баскських сепаратистів за звинуваченням у тероризмі

Паризький суд у середу виправдав колишнього лідера баскських сепаратистів Джосу Тернеру за звинуваченням у участі у терористичній організації, посилаючись на недостатні докази у цій справі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рішення суду скасовує засудження та восьмирічний термін ув’язнення, винесений у 2017 році, коли Тернеру, історичного лідера групи ETA, яка прагне незалежності Країни Басків, судили заочно.

Тернера, справжнє ім'я якого - Хосе Антоніо Уррутікоетксеа Бенгоетксеа, очолював ETA з 1977 по 1992 рік, і вважається, що він стояв за стратегією поєднання автомобільної бомби та стрілянини в Іспанії у 1980-х роках.

В результаті нападів групи загинули щонайменше 850 людей на півночі Іспанії та південному заході Франції, що вважається батьківщиною басків.

Група була офіційно розпущена у 2018 році.

Переховуючись з 2002 року, Тернера був заочно засуджений у Франції за звинуваченням у тому, що він таємно брав участь в операціях ETA з 2011 по 2013 рік.

Він був заарештований у Франції у 2019 році у лікарні у французьких Альпах, де йому мали зробити операцію.

Тернера, який з’явився в суді, пізніше цього місяця знову зіткнеться з суддями за аналогічними звинуваченнями - за участь у ETA з 2002 по 2005 рік, за що він уже був засуджений заочно за апеляційною скаргою до семи років ув’язнення у 2010 році.

Оскільки обидва ув'язнення були винесені за його відсутності, він зміг вимагати повторного розгляду справи в обох випадках.