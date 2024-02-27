У Берліні упіймали колишню ліву терористку, яка 30 років ховалась від правосуддя

У Берліні заарештували колишню ліву терористку Даніелу Клетте, яка переховувалась понад 30 років.

Про це Spiegel підтвердили в прокуратурі Вердена, передає "Європейська правда".

Затримана не чинила жодного опору. Її шукали публічно, як і інших так званих пенсіонерів "Фракції Червоної Армії" (RAF) Ернста-Фолькера Штауба і Буркхарда Гарвега.

Трійця переховувалася понад 30 років. Трьох колишніх лівих терористів звинувачують у замаху на вбивство, а також у численних пограбуваннях.

RAF несе відповідальність за 33 вбивства з 1970-х до початку 1990-х років. У 1977 році організація вбила генерального прокурора ФРН Зігфріда Бубака. Дванадцять років по тому в результаті вибуху загинув тодішній керівник Deutsche Bank Альфред Геррхаузен.

Терористичне угруповання офіційно розпустилося в 1998 році і більше не діяло.

Слідчі переконані, що Штауб, Клетте і Гарвег розпочали серію пограбувань супермаркетів і інкасаторських машин у 1999 році, щоб забезпечити собі засоби до існування в підпіллі.

На початку лютого слідчі органи Нижньої Саксонії втретє після 2016 і 2020 років розпочали публічний розшук з метою зловити так званих пенсіонерів RAF. Відповідальна прокуратура у Вердені заявила тоді, що причиною відновлення розшуку стали "подальші слідчі підходи", які виникли в результаті "розслідувань останніх кількох місяців". Районний суд Вердена видав ордери на арешт усіх трьох.

Нагадаємо, у 2021 році Паризький суд виправдав колишнього лідера баскських сепаратистів Джосу Тернеру за звинуваченням у участі у терористичній організації, посилаючись на недостатні докази у цій справі.