Немецкая полиция нашла гранату и опасные предметы в доме бывшей левой террористки

Ручная граната и другие опасные предметы были найдены во время обысков в берлинской квартире, где арестовали бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует AP со ссылкой на сообщение полиции.

Еще в среду вечером эвакуировали жителей семиэтажного дома, где жила Клетте, и перекрыли улицу в районе Кройцберг, поскольку правоохранители изъяли гранату и другие неопределенные опасные предметы.

Утром в четверг берлинская полиция заявила в Twiiter (X), что завершила обыск в квартире, где еще во вторник нашли два магазина и патроны, которые могли бы подойти для пистолета.

Ранее сообщалось, что в Берлине арестовали бывшую левую террористку Даниэлу Клетте, которая скрывалась более 30 лет.

Задержанная не оказала никакого сопротивления. Ее искали публично, как и других так называемых пенсионеров "Фракции Красной Армии" (RAF) Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега.

Троица скрывалась более 30 лет. Трех бывших левых террористов обвиняют в покушении на убийство, а также в многочисленных ограблениях.

RAF несет ответственность за 33 убийства с 1970-х до начала 1990-х годов. В 1977 году организация убила генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака. Двенадцать лет спустя в результате взрыва погиб тогдашний руководитель Deutsche Bank Альфред Геррхаузен.

Террористическая группировка официально распустилась в 1998 году и больше не действовала.

Напомним, в 2021 году Парижский суд оправдал бывшего лидера баскских сепаратистов Джосу Тернеру по обвинению в участии в террористической организации, ссылаясь на недостаточные доказательства по этому делу.