Польща хоче у 2025 році запустити свої військові супутники

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик 29 лютого анонсував плани польського військового командування у 2025 році вивести на орбіту перші польські військові супутники.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує агентство Reuters.

"Наступного року, як Міністерство оборони та Військо Польське, ми хочемо вивести на орбіту наші перші польські супутники", – сказав Томчик на брифінгу.

За його словами, Польща планує придбати супутникову систему, оснащену радарними та оптичними технологіями, яка дозволить здійснювати спостереження за Землею незалежно від атмосферних умов і використовуватиме як іноземні, так і вітчизняні технології.

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив на тому ж брифінгу, що цього року країна розробить космічні сили серед інших підрозділів на основі уроків, отриманих з досвіду України після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Усі дії, які ми робимо цього року, створюючи війська безпілотників, створюючи війська космічного компоненту чи медичні сили, – це дії, які зміцнюють польську армію, а також випливають з українського досвіду", – додав він.

У грудні 2022 року Міноборони Польщі уклало угоду з французькою Airbus про постачання двох розвідувальних супутників, запуск яких запланований до 2027-го.