Польша хочет в 2025 году запустить свои военные спутники

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик анонсировал 29 февраля планы польского военного командования в 2025 году вывести на орбиту первые польские военные спутники.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует агентство Reuters.

"В следующем году, как Министерство обороны и Войско Польское, мы хотим вывести на орбиту наши первые польские спутники", – сказал Томчик на брифинге.

По его словам, Польша планирует приобрести спутниковую систему, оснащенную радарными и оптическими технологиями, которая позволит осуществлять наблюдение за Землей вне зависимости от атмосферных условий и использовать как иностранные, так и отечественные технологии.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камиш заявил на том же брифинге, что в этом году страна разработает космические силы среди других подразделений на основе уроков, извлеченных из опыта Украины после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"Все действия, которые мы предпринимаем в этом году, создавая войска беспилотников, создавая войска космического компонента или медицинские силы – это действия, которые укрепляют польскую армию, а также вытекают из украинского опыта", – добавил он.

В декабре 2022 года Минобороны Польши заключило соглашение с французским Airbus о поставках двух разведывательных спутников, запуск которых запланирован до 2027-го.