Франція передає Польщі два супутники спостереження
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок підписав контракт із французьким візаві Себастьєном Лекорню про постачання польській стороні двох супутників для спостереження з приймальною станцією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
Відповідно до контракту, Польща зможе використовувати зображення з французьких супутників. Завдяки цим супутникам можна буде отримувати дані з точністю до 30 сантиметрів. Коли запрацюють польські пристрої, зона моніторингу як для Польщі, так і для Франції збільшиться.
Міністра оборони Франції наголосив на важливості того, що Польща також матиме власні супутники, а не використовуватиме лише французькі пристрої. Крім того, за його словами, це забезпечить 500 додаткових робочих місць у його країні на наступні п'ять років.
Lors de mon déplacement à Varsovie, à l’issue de mon entretien avec @mblaszczak, la France et la Pologne ont signé un accord pour la vente de deux satellites d'observation français.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 27, 2022
Ce contrat majeur témoigne de la confiance de la Pologne dans notre technologie et industrie. pic.twitter.com/FXifR6boj2
А як повідомив глава польського Міноборони, французькі супутники доповнять і посилять можливості армії Польщі в плані стримування та раннього попередження, а також будуть застосовуватись у цивільних цілях.
"Вони важливі не тільки для військових, а й для інших потреб, і будуть використовуватись, наприклад, для попередження стихійних лих, що дуже важливо для пожежників. І я радію з цього приводу, що можливості в такий спосіб значно розширяться", – сказав Блащак.
Окрім того, глави оборонних відомств Польщі та Франції обговорили підтримку України, щокрема в контексті розширення можливостей Варшави у сфері отримання розвідувальних даних завдяки супутникам для спостереження, які працюватимуть у складі французько-польського угруповання.
Нагадаємо, що міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ у середу.