Франція передає Польщі два супутники спостереження

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок підписав контракт із французьким візаві Себастьєном Лекорню про постачання польській стороні двох супутників для спостереження з приймальною станцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Відповідно до контракту, Польща зможе використовувати зображення з французьких супутників. Завдяки цим супутникам можна буде отримувати дані з точністю до 30 сантиметрів. Коли запрацюють польські пристрої, зона моніторингу як для Польщі, так і для Франції збільшиться.

Міністра оборони Франції наголосив на важливості того, що Польща також матиме власні супутники, а не використовуватиме лише французькі пристрої. Крім того, за його словами, це забезпечить 500 додаткових робочих місць у його країні на наступні п'ять років.

Lors de mon déplacement à Varsovie, à l’issue de mon entretien avec @mblaszczak, la France et la Pologne ont signé un accord pour la vente de deux satellites d'observation français.



Ce contrat majeur témoigne de la confiance de la Pologne dans notre technologie et industrie. pic.twitter.com/FXifR6boj2 — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 27, 2022

А як повідомив глава польського Міноборони, французькі супутники доповнять і посилять можливості армії Польщі в плані стримування та раннього попередження, а також будуть застосовуватись у цивільних цілях.

"Вони важливі не тільки для військових, а й для інших потреб, і будуть використовуватись, наприклад, для попередження стихійних лих, що дуже важливо для пожежників. І я радію з цього приводу, що можливості в такий спосіб значно розширяться", – сказав Блащак.

Окрім того, глави оборонних відомств Польщі та Франції обговорили підтримку України, щокрема в контексті розширення можливостей Варшави у сфері отримання розвідувальних даних завдяки супутникам для спостереження, які працюватимуть у складі французько-польського угруповання.

Нагадаємо, що міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ у середу.