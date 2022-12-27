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Франція передає Польщі два супутники спостереження

Вівторок, 27 грудня 2022, 20:15

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у вівторок підписав контракт із французьким візаві Себастьєном Лекорню про постачання польській стороні двох супутників для спостереження з приймальною станцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Відповідно до контракту, Польща зможе використовувати зображення з французьких супутників. Завдяки цим супутникам можна буде отримувати дані з точністю до 30 сантиметрів. Коли запрацюють польські пристрої, зона моніторингу як для Польщі, так і для Франції збільшиться.

Міністра оборони Франції наголосив на важливості того, що Польща також матиме власні супутники, а не використовуватиме лише французькі пристрої. Крім того, за його словами, це забезпечить 500 додаткових робочих місць у його країні на наступні п'ять років.

А як повідомив глава польського Міноборони, французькі супутники доповнять і посилять можливості армії Польщі в плані стримування та раннього попередження, а також будуть застосовуватись у цивільних цілях.

"Вони важливі не тільки для військових, а й для інших потреб, і будуть використовуватись, наприклад, для попередження стихійних лих, що дуже важливо для пожежників. І я радію з цього приводу, що можливості в такий спосіб значно розширяться", – сказав Блащак.

Окрім того, глави оборонних відомств Польщі та Франції обговорили підтримку України, щокрема в контексті розширення можливостей Варшави у сфері отримання розвідувальних даних завдяки супутникам для спостереження, які працюватимуть у складі французько-польського угруповання.

Нагадаємо, що міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ у середу.

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Польща Франція

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