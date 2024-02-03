Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в суботу застеріг від подальшої ескалації на Близькому Сході після ударів США по пов'язаних з Іраном угрупованнях в Сирії та Іраку і повідомлень про те, що Ізраїль має намір перенести свою битву проти ХАМАС в місто Рафах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

"Всі повинні намагатися уникнути того, щоб ситуація стала вибухонебезпечною", – сказав Боррель неформальними переговорами міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі.

Боррель додав, що Близький Схід – "це котел, який може вибухнути".

У п'ятницю американські військові завдали повітряних ударів по 85 цілях, пов'язаних з Іраном і проіранськими угрупованнями в Іраку і Сирії.

Президент Джо Байден попередив, що Вашингтон "продовжить" відплату за атаку безпілотника минулих вихідних, в результаті якої загинули троє американських солдатів в Йорданії.

У зв'язку з тим, що в результаті американських ударів, за повідомленнями, загинуло понад 40 осіб, речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що це "ще одна авантюрна і стратегічна помилка Сполучених Штатів, яка призведе лише до посилення напруженості в умовах нестабільності в регіоні".

Боррель також висловив глибоку стурбованість війною між Ізраїлем і ХАМАС, зазначивши, що близько 1 мільйона палестинців "були поступово переміщені до єгипетського кордону".

"Вони (ізраїльтяни. – Ред.) стверджували, що це безпечні зони, але насправді ми бачимо, що бомбардування, від яких страждає цивільне населення, тривають, і це створює дуже жахливу ситуацію", – сказав він, підкресливши, що конфлікт створив "ефект доміно".

Після того, як підтримувані Іраном сили хуситів почали нападати на судна в Червоному морі, що вони називають актами солідарності з палестинцями проти Ізраїлю, в рамках американсько-британської операції були нанесені повітряні удари по об'єктах хуситів, розташованих в Ємені.

ЄС має намір розпочати військово-морську місію в регіоні пізніше цього місяця, щоб допомогти захистити міжнародні судна від нападів, але прагне відмежуватися від американо-британської операції.