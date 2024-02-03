Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в субботу предостерег от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке после ударов США по связанным с Ираном группировкам в Сирии и Ираке и сообщений о том, что Израиль намерен перенести свою битву против ХАМАС в город Рафах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

"Все должны стараться избежать того, чтобы ситуация стала взрывоопасной", – сказал Боррель на неформальных переговорах министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Боррель добавил, что Ближний Восток – "это котел, который может взорваться".

В пятницу американские военные нанесли воздушные удары по 85 целям, связанным с Ираном и проиранскими группировками в Ираке и Сирии.

Президент Джо Байден предупредил, что Вашингтон "продолжит" возмездие за атаку беспилотника в минувшие выходные, в результате которой погибли трое американских солдат в Иордании.

В связи с тем, что в результате американских ударов, по сообщениям, погибло более 40 человек, представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что это "еще одна авантюрная и стратегическая ошибка Соединенных Штатов, которая приведет лишь к усилению напряженности в условиях нестабильности в регионе".

Боррель также выразил глубокую обеспокоенность войной между Израилем и ХАМАС, отметив, что около 1 миллиона палестинцев "были постепенно перемещены к египетской границе".

"Они (израильтяне. – Ред.) утверждали, что это безопасные зоны, но на самом деле мы видим, что бомбардировки, от которых страдает гражданское население, продолжаются, и это создает очень ужасную ситуацию", – сказал он, подчеркнув, что конфликт создал "эффект домино".

После того, как поддерживаемые Ираном силы хуситов начали нападать на суда в Красном море, что они называют актами солидарности с палестинцами против Израиля, в рамках американо-британской операции были нанесены воздушные удары по объектам хуситов, расположенным в Йемене.

ЕС намерен начать военно-морскую миссию в регионе позже в этом месяце, чтобы помочь защитить международные суда от нападений, но стремится отмежеваться от американо-британской операции.