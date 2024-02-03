США завдали ударів по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії

США завдали ударів по 85 цілях в Сирії та Іраку у відповідь на нещодавню атаку безпілотника на американську військову базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє солдатів.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

Командування зазначило, що завдало авіаударів по силах іранського Корпусу вартових ісламської революції "Кудс" і пов'язаних з ними ополченських угрупованнях.

Під час удару були використані численні літаки, в тому числі бомбардувальники дальнього радіусу дії, перекинуті зі Сполучених Штатів, та 125 високоточних боєприпасів.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

Об'єктами ударів стали командні центри, розвідувальні центри, склади ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об'єкти логістики і постачання боєприпасів угруповань бойовиків і їхніх спонсорів з іранського Корпусу вартових ісламської, які сприяли атакам проти сил США і коаліції.

"Наша відповідь почалася сьогодні. Вона буде продовжуватися в той час і в тих місцях, які ми виберемо", – прокоментував президент Байден у своїй заяві в п'ятницю.

Троє американських солдатів загинули і понад 40 отримали поранення в результаті атаки безпілотника на американську базу в Йорданії.

Білий дім звинуватив Іран і пообіцяв "дуже послідовну відповідь".

Іран заперечує свою причетність, називаючи звинувачення безпідставними і заявляючи, що він не був залучений до прийняття рішень групами опору.

Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії.