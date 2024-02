США завдали ударів по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії

США завдали ударів по 85 цілях в Сирії та Іраку у відповідь на нещодавню атаку безпілотника на американську військову базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє солдатів.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

Командування зазначило, що завдало авіаударів по силах іранського Корпусу вартових ісламської революції "Кудс" і пов'язаних з ними ополченських угрупованнях.

Під час удару були використані численні літаки, в тому числі бомбардувальники дальнього радіусу дії, перекинуті зі Сполучених Штатів, та 125 високоточних боєприпасів.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx