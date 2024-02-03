CNN: Байден одобрил авиаудары по Ираку и Сирии еще в понедельник утром

Президент США Джо Байден дал "зеленый свет" авиаударам по целям в Сирии и в Ираке в ответ на гибель американских военных на базе в Иордании еще в понедельник утром.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Сразу после того, как официальные лица США в Вашингтоне получили сообщение об обстреле базы в Иордании в минувшие выходные, что привело к гибели трех американских военнослужащих, президенту Джо Байдену в воскресенье представили ряд вариантов мести, говорят источники.

В понедельник на встрече в ситуационной комнате со своими главными советниками по национальной безопасности Байден дал конкретный "зеленый свет" первой серии ударов в Ираке и Сирии, которые были нанесены вечером в пятницу. США заявили, что было поражено 85 целей.

Кроме того, на той же утренней встрече в понедельник президент был проинформирован о том, что, согласно источникам, в воскресной атаке беспилотника виновны группы боевиков, которых поддерживает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В ближайшие дни команда национальной безопасности президента работала в тесной координации с Министерством обороны, отслеживая условия в регионе, чтобы завершить планы.

Официальные лица сообщили журналистам в пятницу вечером, что погода в регионе была значительным фактором, почему удары были проведены тогда, когда они и произошли.

Высокопоставленные чиновники из многих ведомств собрались в четверг, а затем в пятницу утром для "последней проверки" перед тем, как перейти к операции.

Удары продолжались около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики B-1, выпустившие более 125 высокоточных управляемых боеприпасов.

Байден заявил, что ответ Соединенных Штатов на удар по базе в Иордании "будет продолжаться в то время и в тех местах, которые мы выберем".