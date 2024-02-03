В ОП объявили о финализции договора по безопасности с Францией

В рамках визита французской делегации в Киев состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Об этом в субботу сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда".

По информации ОП, команды обсудили доработанный проект соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква

Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения уже в ближайшее время.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".

Канцлер Германии Олаф Шольц также намекнул на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.

В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.