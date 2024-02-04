США и Британия нанесли удары по 30 объектам хуситов в Йемене

США и Великобритания нанесли удары по 30 объектам хуситов в ЙеменеСоединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по 30 целям боевиков-хуситов, которые действуют с территории Йемена.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В субботу США и Великобритания при поддержке еще нескольких союзников – Канады, Дании, Нидерландов, Австралии, Новой Зеландии и Бахрейна – нанесли удары с самолетов и установок, размещенных на кораблях, по более чем 30 целям в 13 различных местах.

"Целями стали места, где хуситы глубоко под землёй разместили склады оружия, ракетные системы, системы ПВО и радары", – говорится в их совместном заявлении.

Эти удары рассматривают как часть обещанного США ответа Ирану за гибель трех своих военных и ранения еще 40 в результате атаки с использованием беспилотников.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

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