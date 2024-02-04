Салливан назвал приоритет Блинкена во время его визита на Ближний Восток

Гуманитарные вопросы в секторе Газа, где Израиль продолжает военную операцию против террористической группировки ХАМАС, будут главным приоритетом для государственного секретаря США Энтони Блинкена во время его визита на этой неделе на Ближний Восток.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В интервью CBS он отметил, что главным приоритетом для Блинкена в этой поездке, которая будет включать остановки в Израиле, Египте, Катаре, Саудовской Аравии и на Западном берегу реки Иордан, будет получение гуманитарной помощи для палестинцев Газы.

"Потребности палестинского народа – это то, что будет в центре внимания", – сказал Салливан.

По его словам, США считают жизненно важным заключение соглашения об освобождении оставшихся заложников, захваченных ХАМАСом во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в том числе американских заложников, а также сопутствующую гуманитарную паузу.

"Это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Мы будем настаивать на этом неустанно. Поэтому для нас это является первоочередным приоритетом", – добавил Салливан.

Он указал, что когда речь идет о таком соглашении, мяч на поле ХАМАСа, уточнив, что Израиль выдвинул свое предложение.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется с новым визитом на Ближний Восток.

Последний раз американский госсекретарь посещал Ближний Восток в начале января. Он посетил Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Израиль, а также побывал на Западном берегу реки Иордан и останавливался в Греции.

СМИ ранее сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность замедления или приостановления поставок некоторых видов оружия в Израиль, чтобы заставить Тель-Авив прислушаться к давним призывам Вашингтона сократить масштаб военной операции в Газе.