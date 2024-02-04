Польща заявила про надмірний імпорт агропродукції з України після перевірки на кордоні

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що перевірка на кордоні виявила надмірний імпорт агропродукції з України.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні його відомства.

"Підтверджується надмірний імпорт на наш ринок цукру, олії та продуктів переробки зернових, таких як борошно, зернові напівфабрикати, особливо кукурудзи", – зазначив міністр сільського господарства.

За його словами, перевірки, проведені на прикордонних переходах, показали необхідність посилення ветеринарної інспекції та залучення додаткових ветеринарів.

"Викликає занепокоєння і те, що кінцевими одержувачами багатьох поставок є країни Балтії – Литва та Латвія. Можна припустити, що товари, які до них перевозять, повернуться назад до Польщі", – сказав Секерський.

Очільник Мінагрополітики поскаржився, що великий експорт товарів з України до країн ЄС витісняє польських виробників з ринків ЄС.

"У контексті ситуації на ринку м'яса птиці викликає подив великий експорт одноденних курчат з країн ЄС в Україну. Нам потрібен глибокий аналіз на основі детальних даних", – резюмував Секерський.

Раніше повідомляли, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак другий день поспіль вирушив наглядати за перевіркою сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Поїздки заступника міністра відбуваються на тлі протестів польських фермерів, які невдоволені пропозицією Єврокомісії ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС.

Міністр сільського господарства Чеслав Секерський зі свого боку заявив, що спробує запобігти новим блокадам доріг протестуючими фермерами шляхом переговорів з ними. Він оголосив, що у понеділок поїде на КПП з Україною і подивиться, як проходять перевірки, а на вівторок планується зустріч з організаціями аграріїв.

Читайте також: Торгівля з компромісом: на яких умовах Україна збереже вільний доступ до ринку ЄС