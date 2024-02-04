Польша заявила о чрезмерном импорте агропродукции из Украины после проверки на границе

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что проверка на границе выявила чрезмерный импорт агропродукции из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении его ведомства.

"Подтверждается чрезмерный импорт на наш рынок сахара, масла и продуктов переработки зерновых, таких как мука, зерновые полуфабрикаты, особенно кукурузы", – отметил министр сельского хозяйства.

По его словам, проверки, проведенные на пограничных переходах, показали необходимость усиления ветеринарной инспекции и привлечения дополнительных ветеринаров.

"Вызывает беспокойство и то, что конечными получателями многих поставок являются страны Балтии – Литва и Латвия. Можно предположить, что товары, которые к ним перевозят, вернутся обратно в Польшу", – сказал Секерский.

Глава Минагрополитики пожаловался, что большой экспорт товаров из Украины в страны ЕС вытесняет польских производителей с рынков ЕС.

"В контексте ситуации на рынке мяса птицы вызывает удивление большой экспорт однодневных цыплят из стран ЕС в Украину. Нам нужен глубокий анализ на основе детальных данных", – резюмировал Секерский.

Ранее сообщалось, что заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак второй день подряд отправился наблюдать за проверкой сельхозтоваров, которые ввозятся из Украины.

Поездки заместителя министра происходят на фоне протестов польских фермеров, которые недовольны предложением Еврокомиссии еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский со своей стороны заявил, что попытается предотвратить новые блокады дорог протестующими фермерами путем переговоров с ними. Он объявил, что в понедельник поедет на КПП с Украиной и посмотрит, как проходят проверки, а на вторник планируется встреча с организациями аграриев.

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