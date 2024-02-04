Польща попередила про активність військових літаків вздовж східного кордону

Польське агентство аеронавігаційних послуг оголосило спеціальне попередження для користувачів повітряним простором у прикордонних з Росією, Білоруссю та Україною районах.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Оперативне командування збройних сил Польщі, з яким відомство розробило та погодило своє повідомлення.

"Це має на меті попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військової авіації у східній частині повітряного простору країни у відповідь на загрозливу ситуацію на східному кордоні", – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування ЗС Польщі зазначило, що навігаційні попередження пов'язані із забезпеченням національної безпеки та є стандартним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в повітряному просторі країни.

Це попередження діє з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

Раніше, 23 січня, Польща активізувала авіацію на тлі масованої ракетної атаки РФ на Україну.

Також повідомляли, що за кілька тижнів перший літак раннього попередження Saab 340 AEW прибуде до Польщі.

Про придбання Saab 340 AEW Польща заговорила у травні 2023 року – незабаром після того, як у польському Замості, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта, який потрапив туди ще в грудні.

Вважається, що це могла бути російська ракета Х-55, але розслідування поки триває. Міністр оборони Польщі згодом заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети – та пізніше з'ясувалось, що Блащак не повідомив про цей факт прокуратуру.