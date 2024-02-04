Польша предупредила об активности военных самолетов вдоль восточной границы

Польское агентство аэронавигационных услуг объявило специальное предупреждение для пользователей воздушным пространством в приграничных с Россией, Беларусью и Украиной районах.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Оперативное командование вооруженных сил Польши, с которым ведомство разработало и согласовало свое сообщение.

"Это имеет целью предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военной авиации в восточной части воздушного пространства страны в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе", – говорится в сообщении.

Оперативное командование ВС Польши отметило, что навигационные предупреждения связаны с обеспечением национальной безопасности и являются стандартным сообщением в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в воздушном пространстве страны.

Это предупреждение действует с 5 февраля до 5 мая 2024 года.

Ранее, 23 января, Польша активизировала авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину.

Также сообщалось, что через несколько недель первый самолет раннего предупреждения Saab 340 AEW прибудет в Польшу.

О приобретении Saab 340 AEW Польша заговорила в мае 2023 года – вскоре после того, как в польском Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта, который попал туда еще в декабре.

Считается, что это могла быть российская ракета Х-55, но расследование пока продолжается. Министр обороны Польши впоследствии заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты – и позже выяснилось, что Блащак не сообщил об этом факте прокуратуру.