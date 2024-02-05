Міністр оборони Німеччини відвідав Косово

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок прибув до Косова, що стало його першою зупинкою в запланованій багатоденній поїздці на Балкани.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Очільник німецького оборонного відомства зустрівся з косовськими урядовцями та німецькими військовими, які служать у складі миротворчих сил НАТО KFOR.

#ICYMI

Verteidigungsminister #Pistorius hat am Mittwoch die 🇽🇰 Außenministerin @gervallaschwarz im Bendlerblock empfangen. Neben Gesprächen zu den Spannungen im #Westbalkan ging es auch um die Perspektive eines #EU-Beitritts der Westbalkanländer. pic.twitter.com/r72ccnadN1 February 4, 2024

Його візит відбувається на тлі планів Німеччини збільшити кількість солдатів, що служать у миротворчій місії, з 70 до приблизно 220 осіб, на тлі зростання напруженості між Косовом та Сербією, а також погіршення ситуації з безпекою.

Раніше прокуратура муніципалітету Печ в Косові, в координації з поліцією Косова та Косовським розвідувальним управлінням оголосила про закриття трьох так званих паралельних сербських структур, що функціонували як альтернативні косовським сербські муніципалітети Печ, Істок та Кліна.

Структури, створені косовськими сербами за підтримки офіційного Белграда, звинуватили у вчиненні кримінальних злочинів підробки документів та розповсюдженні неправдивої інформації.

Американський посол в Приштині Джефф Ховенір звинуватив уряд Косово в "невиправданому підвищенні етнічної напруженості" і сказав, що косовська влада "обмежує можливості Сполучених Штатів виступати ефективним захисником Косово на міжнародній арені", маючи на увазі операції поліції Косова проти офісів керованих Сербією установ у Косові.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння операціями спеціальної поліції в офісах установ, якими керує Сербія, у муніципалітетах Драгаш, Печ, Істок і Кліна, а також у приміщеннях неурядової організації Центр миру і толерантності у Приштині.

Перед цим напругу на півночі Косова спричинив початок запровадження євро у муніципалітетах, де проживає багато етнічних сербів.