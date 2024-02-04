У ЄС відреагували на рейд поліції Косова у сербських установах і організаціях

У Європейському Союзі закликали Косово "утриматись від односторонніх дій" після рейдів та рішення про закриття сербських муніципальних установ, що функціонують як паралельні структури косовських сербів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

Він заявив, що ЄС "з великою стурбованістю" реагує на дії поліції щодо сербських установ у муніципалітетах Драгаш, Печ, Істок і Кліна, а також офіці громадської організації "Центр миру і толерантності" у Приштині.

"Несподіване закриття цих офісів негативно вплине на повсякденне життя косово-сербських громад, оскільки це обмежить їхній доступ до базових соціальних послуг, з огляду на відсутність альтернативи на даний момент.

Статус цих структур має вирішитися у діалозі за посередництвом ЄС, у прив’язці до заснування Асоціації сербських муніципалітетів", – заявив Петер Стано.

Він закликав Косово "уникати односторонніх дій які можуть призвести до збільшення напруги".

Протягом тижня у Косові заявили про закриття сербських установ у чотирьох муніципалітетах, що функціонували як паралельні муніципальні органи влади поруч із косовськими, а з їхніх приміщень вилучили документи.

Також напругу спричинив початок запровадження євро у муніципалітетах, де проживає багато етнічних сербів.